Der Lifesciencekonzern Lonza ist vom französischen Biopharmaunternehmen Cellectis mit der Herstellung von allogenen UCART-Produktkandidaten für verschiedene Krebserkrankungen beauftragt worden. Der Wirkstoff werde am Standort Geleen in den Niederlanden hergestellt, teilte Lonza in der Nacht auf Mittwoch mit.