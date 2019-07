Lonza wächst dank gutem Pharma- und Biotechgeschäft

Lonza habe eine anhaltend positive Dynamik in ihren zentralen Healthcare-Geschäften erfahren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Von Januar bis Juni 2018 steigerten die Basler ihren Umsatz um 6,4 Prozent auf 2,98 Milliarden Franken. Davon blieben 509 Millionen Franken als Betriebsgewinn (EBIT), das sind 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Daneben weist Lonza die um Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen für den Konzernumbau bereinigten Zahlen aus: Der sogenannte "Kern-EBIT" stieg um 7,0 Prozent auf 643 Millionen Franken und der "Kern-EBITDA" um 7,7 Prozent auf 828 Millionen. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 27,8 Prozent.

Unter dem Strich stand ein Reingewinn von 393 Millionen Franken zu Buche, ein Plus von 0,5 Prozent. Mit den ausgewiesenen Zahlen hat Lonza die Schätzungen der Analysten erfüllt oder gar leicht übertroffen.

Starke Pharma-Sparte

Das Glanzstück bei Lonza ist und bleibt das Segment Pharma&Biotech (LPBN), das unter anderem Pharmakonzerne mit Wirkstoffen für Medikamente beliefert. Hier kletterten die Verkäufe um fast 11 Prozent auf 2,09 Milliarden Franken und der Kern-EBITDA um 9,7 Prozent auf 693 Millionen.

Lonza habe dabei "bedeutende" Investitionen in das künftige Wachstum getätigt. Im ersten Halbjahr beliefen sich die Ausgaben auf 308 Millionen Franken.

So hat Lonza am Berichtstag etwa den Ausbau ihrer Biokonjugationsanlage am Standort Visp im Wallis angekündigt. Zuvor hatte das Unternehmen seine dritte Zulassung für die kommerzielle Produktion eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats erhalten. Dabei handelt es sich um eine neue Klasse hochwirksamer Krebsmedikamente.

Einzig das ebenfalls zur LPBN-Sparte gehörende Geschäft mit Kapseln und Inhaltsstoffen für Nahrungsmittel (Consumer Health & Nutrition) sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte Lonza weiter mit.

LSI "widrigem" Umfeld ausgesetzt

Das Segment Specialty Ingredients, das unter anderem Desinfektions- oder Holzkonservierungsmittel herstellt, sah sich laut Lonza unverändert einem "widrigen" Marktumfeld ausgesetzt. Gestiegene Rohstoffpreise, Probleme in der Lieferkette und negative konjunkturelle Einflüsse sind hier die Stichworte.

In Zahlen ausgedrückt sank bei LSI der Umsatz um 3,8 Prozent auf 859 Millionen Franken. Und der operative Gewinn EBITDA ging um 3,0 Prozent auf 163 Millionen zurück. Die Marge stieg aber leicht auf 19,0 Prozent.

Denn einerseits habe Lonza höhere Rohstoffpreise teilweise den Kunden weitergegeben. Andererseits hätten Massnahmen zur Kostenkontrolle erstmals eine Wirkung gezeigt. Ab der zweiten Jahreshälfte rechne Lonza hier mit einer Umsatzerholung.

Mit speziellen Problemen kämpfte das Geschäft mit Mitteln zur Bekämpfung von schädlichen Mikroben. Bei einen wichtigen Rohstoff habe nach wie vor ein Lieferengpass bestanden. Die Versorgung mit dem Rohstoff "BIT" sei nach der Schliessung eines Chemieparks in China, wo der weltgrösste Hersteller angesiedelt sei, deutlich eingeschränkt gewesen.

Prognose bestätigt

Die Jahresziele für 2019 werden bekräftigt. Diese sehen für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich vor sowie eine Kern-EBITDA-Marge auf "anhaltend hohem Niveau". 2018 lag die genannte operative Gewinnmarge bei 27,3 Prozent.

In Kraft bleiben auch die mittelfristigen Ziele für 2022: Bis zum genannten Jahr soll der Umsatz auf 7,1 Milliarden Franken steigen (2018: 5,5 Milliarden) und die Kern-EBITDA Marge auf 30,5 Prozent.

ra/kw

(AWP)