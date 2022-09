L'Oréal baut 20 Prozent der Schweizer Belegschaft ab

"Die Konsultationsphase bei L'Oréal Schweiz hat am Montag begonnen", sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag gegenüber AWP. L'Oréal Schweiz wird laut den Angaben seine beiden Standorte in Genf und Zürich beibehalten.

Mit der neuen aus Düsseldorf operierenden Organisationsstruktur, die Anfang 2023 in Kraft tritt, will der Kosmetikkonzern seine "Wettbewerbsfähigkeit steigern und seine Konsumentenorientierung stärken", wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Der Konzern werde in Düsseldorf neue Stellen schaffen. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist an L'Oréal einen Aktienanteil von rund 20 Prozent beteiligt.

rq/tp/tv

(AWP)