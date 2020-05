L'Oreal will auf geplante Dividendenerhöhung verzichten

Der weltgrösste Kosmetikkonzern L'Oreal will seinen Aktionären wegen der Coronavirus-Pandemie nun doch keine höhere Dividende zahlen. Statt einer Zunahme um gut 10 Prozent sollen nun wie im Vorjahr 3,85 Euro je Aktie fliessen, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris nach einer Verwaltungsratssitzung mitteilte. Zudem sollen in diesem Jahr keine Aktien zurückgekauft werden. Unternehmenschef Jean-Paul Agon will zudem auf 30 Prozent seiner Bezüge in diesem Jahr verzichten./men/he