Der weltgrösste Kosmetikhersteller L'Oreal hat seine Prognose wegen der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen und seine Hauptversammlung verschoben. Da ein Ende der gesundheitlichen Notlage derzeit zeitlich nicht abschätzbar sei, ziehe der Konzern seinen Ausblick zurück, teilte L'Oreal am Montag nach Börsenschluss in Clichy mit. Der Ausbruch des Erregers hinterlasse tiefere Spuren im Geschäft der kommenden Monate als zunächst angenommen, auch wenn es in China ermutigende Zeichen der Erholung des Konsums gebe.