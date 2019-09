LSE lehnt Kaufangebot der Börse Hongkong ab - Aktienkurs steigt

(Ausführliche Fassung) - Die London Stock Exchange (LSE) hat die Übernahmeofferte des Betreibers der Börse in Hongkong (HKEX) formal zurückgewiesen. Der Vorstand habe grundlegende Bedenken in Bezug auf Schlüsselaspekte des Angebots und dieses daher einstimmig abgelehnt, teilte das britische Unternehmen am Freitag in einer Pflichtmitteilung mit. Zu den Schwachstellen des Angebots zählten strategische Aspekte und auch die Bewertung der Londoner Börse. Man sehe folglich keine Vorteile in einem weiteren Engagement, hiess es weiter.