LSE und Refinitiv besprechen Fusion - Deutsche Börse beerdigt Kaufpläne

Am Samstag aber teilte die Deutsche Börse AG in Frankfurt überraschend mit, der Vorstand gehe "nicht vom erfolgreichen Abschluss seiner Gespräche mit Refinitiv zum möglichen Erwerb einzelner FX Geschäftsbereiche aus". Begründet wurde dies mit der Meldung der Londoner Börse (London Stock Exchange /LSE), über einen möglichen Erwerb der Refinitiv Holdings Ltd zu sprechen.

Die Deutsche Börse hatte im April konkrete Gespräche mit Refinitiv über den möglichen Kauf einzelner Geschäftsbereiche im Devisenhandel bestätigt. Zugleich hiess es seinerzeit, der "in den Marktgerüchten genannte Kaufpreis von 3,5 Milliarden US-Dollar" entbehre jeder Grundlage.

Über die Transaktion wurde seit einiger Zeit spekuliert, da Refinitiv den Erlös aus einem Verkauf gut für den Abbau von Schulden gebrauchen könnte. Das Unternehmen ist 2018 aus dem Finanz- und Risikogeschäft von Thomson Reuters hervorgegangen, nachdem es an den Finanzinvestor Blackstone verkauft worden war.

Die Londoner Börse hatte am Samstag mitgeteilt, Refinitiv für 27 Milliarden US-Dollar (24,25 Mrd Euro) übernehmen zu wollen. Die Verhandlungen liefen. Es sei ungewiss, dass eine Transaktion bevorstehe, teilte die LSE weiter mit. Den Kauf, der auch die Refinitiv-Schulden einschliesse, solle mit neuen LSE-Aktien abgewickelt werden.

Refinitiv ist laut LSE ein weltweit führender Anbieter von Finanzdaten und -infrastruktur und liefert Daten und Analysen an mehr als 40 000 Kunden in 190 Ländern. Zusammen wären LSE und Refinitiv der "umsatzstärkste börsennotierte globale Finanzmarktinfrastrukturanbieter", hiess es weiter./sl/DP/fba

