Luftfahrt-Flaute hält Triebwerksbauer Safran im Griff - Aktie gibt nach

(Ausführliche Fassung) - Der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern Safran leidet weiter unter der Luftfahrt-Flaute infolge der Corona-Pandemie. Konzernchef Olivier Andriès zeigte sich bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am Mittwochabend dennoch optimistisch und machte im zweiten Quartal den Beginn einer Erholung aus. Er hofft, dass sich der wieder zunehmende Luftverkehr am Ende auch in den Jahresahlen des Unternehmens widerspiegeln wird. An der Börse wurden die Nachrichten jedoch negativ aufgenommen.