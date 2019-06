Luftfahrtbranche steuert laut einer Studie weltweit auf Turbulenzen zu

Die Luftverkehrsbranche steuert nach Einschätzung der Beratungsgesellschaft AlixPartners weltweit auf schwere Turbulenzen zu. Während bei den Airlines der Druck durch steigende Lohn- und Treibstoffkosten wächst, müssen sich die Flugzeughersteller und ihre Zulieferer auf milliardenschwere Investitionen einstellen, heisst es in der am Donnerstag in München veröffentlichten Branchenstudie.