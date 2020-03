Luftfahrtmesse in Farnborough fällt wegen Corona-Krise aus

Die Ausstellung in Farnborough wechselt sich jährlich mit der weltgrössten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris ab. Flugzeugbauer wie Boeing und Airbus sowie Zulieferer sammeln dort meist Aufträge in Milliardenhöhe ein. Wegen der heftigen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den weltweiten Luftverkehr stehen Fluggesellschaften und Hersteller derzeit allerdings ohnehin immens unter Druck. Am Mittwoch hatten auch die Veranstalter der Berliner Luftfahrtmesse ILA ihre für Mai geplante Veranstaltung abgesagt./stw/fba

(AWP)