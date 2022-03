Lufthansa Cargo: Frachtkapazität nach Fernost wird knapper

In der Folge des Ukraine-Kriegs wird sich das ohnehin schon knappe Angebot von Luftfrachtraum zwischen Europa und Fernost weiter verringern. Sie rechne mit einer um etwa 10 Prozent geringeren Kapazität im Markt, sagte die Chefin der Lufthansa Cargo, Dorothea von Boxberg, am Freitag in Frankfurt.