Lufthansa Cargo will Frachterflotte weiter ausbauen - Interesse an Airbus A350F

Lufthansa Cargo will angesichts des Booms bei der Luftfracht ihre Flugzeugflotte vergrössern. Dabei gehe es sowohl um weitere Grossraumjets vom Typ Boeing 777F als auch um kleinere Mittelstrecken-Frachtjets, erklärte Lufthansa-Cargo-Chefin Dorothea von Boxberg in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zudem zieht sie den neuen Airbus -Grossraumfrachter A350F in Betracht, den der Hersteller bis Mitte des Jahrzehnts fertigstellen will.