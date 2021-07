Lufthansa-Chef fordert faire Bedingungen im globalen Luftverkehr

Lufthansa -Chef Carsten Spohr hat einen fairen Wettbewerb im globalen Luftverkehr gefordert. Sein Unternehmen habe zwar selbst milliardenschwere Staatshilfen erhalten, sehe aber weltweit eine Verschiebung "zu unseren Ungunsten". Während die USA ihre grossen Gesellschaften "sehr clever" gestützt habe, seien die Milliardenhilfen am Golf wie auch in der Türkei und China noch einmal erhöht worden, sagte Spohr am Freitag in Frankfurt bei einer Festveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen des Luftverkehrsverbandes BDL.