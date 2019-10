Lufthansa erwägt Beteiligung an Alitalia anstelle von Delta Airlines (Kreise)

Die Lufthansa prüft Kreisen zufolge eine Beteiligung an der geplanten Rettungsaktion für die insolvente italienische Fluggesellschaft Alitalia. Dem Plan zufolge würde sich der Dax -Konzern anstelle des amerikanischen Rivalen Delta Air Lines in einer Partnerschaft an der Rettung beteiligen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mehrere Eingeweihte berichtete. Dem Vernehmen nach will die Lufthansa wegen der angepeilten Wende bei der Tochter Eurowings kein eigenes Eigenkapital zuschiessen, das Engagement bei Alitalia würde sich demzufolge auf anderweitige Unterstützung beschränken, hiess es von einer der informierten Personen.