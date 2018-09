Lufthansa erwägt Verlegung mehrerer Riesen-Jets von Frankfurt nach München

Die Lufthansa baut ihr Flugangebot verstärkt in München aus und droht dem Frankfurter Flughafen mit der Verlegung weiterer Riesenflugzeuge nach Bayern. Damit reagiert Europas grösste Fluggesellschaft auch auf die Pünktlichkeitsprobleme an Deutschlands grösstem Flughafen. Die Verlagerung von fünf Airbus A380 in die bayerische Landeshauptstadt im Sommer 2018 sei ein voller Erfolg gewesen, teilte die Lufthansa am Donnerstag in Frankfurt mit. Daher prüfe sie, im Jahr 2020 weitere A380 nach München zu verlegen. Insgesamt hat die Lufthansa 14 Exemplare des weltgrössten Passagierjets in ihrer Flotte.