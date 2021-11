Lufthansa erzielt im Sommer operativen Gewinn

Ein starkes Frachtgeschäft und die Erholung der Ticketnachfrage haben der Lufthansa im Sommer im Tagesgeschäft knapp in die Gewinnzone verholfen. Im Gesamtjahr will Vorstandschef Carsten Spohr den operativen Verlust (bereinigtes Ebit) im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 jetzt mindestens halbieren, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im Corona-Jahr 2020 hatte der Geschäftseinbruch durch die Corona-Krise der Lufthansa einen operativen Verlust von fast 5,5 Milliarden Euro eingebrockt.