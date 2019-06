Lufthansa-Finanzchef rechnet nicht mit Condor-Übernahme

Die Lufthansa rechnet nicht damit, dass sie den zum Verkauf stehenden Ferienflieger Condor tatsächlich übernehmen wird. "Es ist unwahrscheinlich, dass wir den Zuschlag für Condor erhalten", sagte Lufthansa-Finanzchef Ulrik Svensson am Montag beim Kapitalmarkttag des Dax-Konzerns in Frankfurt. Es gebe für einen solchen Deal mehrere Hürden. So habe Condor eine alte Flugzeugflotte, was hohe Investitionen nach sich ziehe. Eine Eingliederung in die Lufthansa-Tochter Eurowings wäre zudem "komplex".