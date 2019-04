Lufthansa-Flugzeug muss auf Weg von Frankfurt nach São Paulo umdrehen

Technische Probleme haben ein Flugzeug auf dem Weg von Frankfurt nach Sao Paulo zur Umkehr gezwungen. Die Maschine der Lufthansa sollte am frühen Dienstagmorgen wieder in Frankfurt landen und anschliessend technisch geprüft werden, wie eine Sprecherin der Airline sagte. Die 284 Passagiere sollten in Hotels untergebracht werden. Am Dienstagvormittag soll die Reise in die brasilianische Millionenmetropole erneut gestartet werden. Weitere Details zum Grund der Rückkehr lagen zunächst nicht vor./stz/DP/fba