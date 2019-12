Lufthansa: Gewerkschaft Ufo will bei Germanwings weiter streiken

Die Flugbegleiter bei Germanwings wollen ihren Streik am Dienstag fortsetzen und nehmen dabei den Flughafen Köln/Bonn in den Fokus. Der Ausstand der Kabinengewerkschaft Ufo, der am Montag begann, soll noch bis einschliesslich Neujahr dauern. Die Lufthansa -Billigtochter Eurowings erwartet, dass an den drei Streiktagen insgesamt rund 180 Flüge ausfallen. Am ersten Streiktag waren am Airport Köln/Bonn 32 Abflüge und Ankünfte abgesagt worden, in Dortmund sechs und in Düsseldorf vier. Germanwings führt Flüge für Eurowings aus.