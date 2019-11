Lufthansa greift bei Töchtern durch - Frachterflotte wird halbiert

(Ausführliche Fassung) - Pünktlich zum Flugbegleiter-Streik in Deutschland greift die Lufthansa-Führung bei Tochtergesellschaften im In- und Ausland durch. Nach den Eingriffen bei der Billigtochter Eurowings verordnete Vorstandschef Carsten Spohr auch den schwächelnden Konzerntöchtern Austrian, Brussels und Lufthansa Cargo neue Sparprogramme. Die konzerneigene Frachtflugzeug-Flotte wird halbiert. An seinem bereits gekappten Gewinnziel für 2019 hält Spohr unterdessen fest - und geht auf die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo zu. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Lufthansa-Aktie legte am Morgen um 6,62 Prozent auf 17,225 Euro zu und war damit einsamer Spitzenreiter im Dax.