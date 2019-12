Lufthansa: Keine Flugausfälle wegen der Streiks in Grossküchen

Trotz des angekündigten Streiks in den Lufthansa -Grossküchen will die Fluggesellschaft an diesem Donnerstag ihr volles Programm fliegen. Allerdings könne auf innerdeutschen und Europa-Flügen voraussichtlich bis einschliesslich Samstag keine Bordverpflegung angeboten werden, sagte ein Sprecher des Unternehmens in Frankfurt.