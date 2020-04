Lufthansa-Konzern meldet Kurzarbeit für 87 000 Beschäftigte an

(Ausführliche Fassung) - Der Lufthansa -Konzern will in der Corona-Krise rund zwei Drittel seiner weltweit Beschäftigten in die Kurzarbeit schicken. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Mittwoch in Frankfurt, dass die Sozialleistung in verschiedenen Ländern für insgesamt 87 000 Mitarbeiter beantragt wurde. Je nach Gesellschaft und Unternehmensteil gilt das teils rückwirkend seit 1. März, in der Masse aber von April an. Zuvor hatte das Portal "Business Insider" darüber berichtet. Der grösste Luftverkehrskonzern Europas beschäftigte 2019 rund 135 000 Männer und Frauen.