Lufthansa-Manager: Fast alle Ferienflüge sollen stattfinden

Der Leiter des Lufthansa -Drehkreuzes München, Stefan Kreuzpaintner, geht davon aus, dass nahezu alle geplanten Ferienflieger in diesem Sommer abheben. "In diesem Sommer können 99 Prozent aller Lufthansa-Group-Ferienflüge und 95 Prozent des gesamten Flugprogramms stattfinden", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). Die Fluggesellschaft hatte zuletzt wegen Personalmangels Tausende Flüge aus dem Programm genommen. "Alle Partner wissen, dass sie jetzt alles für einen stabilen Flugverkehr tun müssen. Jede Flugstreichung ist eine zu viel für unsere Gäste." Damit so wenig Flüge wie möglich gestrichen werden müssen, soll der Flugplan nach Angaben des Managers angepasst werden.