Im Poker um einen Einstieg bei der insolventen italienischen Staatsairline Alitalia ist die Lufthansa nicht zu Zugeständnissen bei der Sanierung der Airline bereit. "In die jetzige Alitalia werden wir nicht investieren, aber wir sind daran interessiert, ein Geschäftspartner zu sein", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag am Rande einer Konferenz des Welt-Airlineverbandes IATA.