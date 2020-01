Der Lufthansa-Konzern rechnet mit weiter steigenden Kosten für Treibstoff. Für das laufende Jahr erwartet das Dax-Konzern Kerosinkosten von 6,9 Milliarden Euro. Das sind 200 Millionen Euro mehr als 2019, wie aus einer am Montag in New York veröffentlichten Analystenpräsentation hervorgeht. Bislang hat sich das Unternehmen 73 Prozent der benötigten Menge bereits über Terminverträge gesichert.