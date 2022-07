Lufthansa stimmt Gäste auf 'grosse Einschränkungen' ein

Der Warnstreik des Bodenpersonals wird an diesem Mittwoch (27. Juli) im Flugplan der Lufthansa zu "grossen Einschränkungen" führen. Man werde die Flugstreichungen am Dienstag im System publizieren und den betroffenen Fluggästen möglichst Alternativen anbieten, schreibt die Airline weiter in einer aktuellen Kundeninformation. Einen Überblick über die geplanten Absagen hat das Unternehmen zunächst nicht veröffentlicht.