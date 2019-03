Lufthansa Technik setzt auf Digitalisierung und wachsenden Markt

(Ausführliche Fassung) - Digitalisierung und stetiges Wachstum werden in den kommenden Jahren den Erwartungen der Lufthansa Technik zufolge die Luftfahrtbranche bestimmen. "Während der Markt mit Raten von mindestens fünf Prozent wachsen wird, verändern sich parallel die Rahmenbedingungen", sagte Johannes Bussmann, Vorstandschef der Lufthansa Technik, am Donnerstag in Hamburg. "Derzeit gehen so viele neue Flugzeuge mit neuen Technologien, Materialien und Komponenten in den Flugbetrieb, wie seit Jahrzehnten nicht mehr." Gleichzeitig würden die Hersteller von Flugzeugen ebenso wie von Zulieferungen verstärkt als neue Akteure im Markt für technische Dienstleistungen aktiv.