Lufthansa Technik sieht gute Wachstumsperspektiven

Die Lufthansa Technik erwartet in den kommenden Jahren mit dem zunehmenden Luftverkehr auch eine stark wachsende Nachfrage nach ihren Dienstleistungen. Bis 2024 werde der weltweite Markt für die Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen auf rund 135 Milliarden US-Dollar wachsen, sagte Vorstandschef Johannes Bussmann am Donnerstag in Hamburg. Im vergangenen Jahr waren es 89 Milliarden Dollar. Mit den Wachstumsperspektiven sei auch für die Lufthansa Technik eine gute Basis gegeben, die positive Unternehmensentwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen.