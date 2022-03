Lufthansa Technik will nach Stellenabbau wieder Personal aufstocken

Die Wartungstochter der Lufthansa will nach dem Stellenabbau der beiden Vorjahre wieder ihr Personal aufstocken. 2022 sollen die Belegschaften weltweit um rund 1500 auf 22 000 wachsen. "Davon entfallen circa 700 Vollzeitstellen auf Deutschland", kündigte die Lufthansa Technik AG am Mittwoch am Unternehmenssitz Hamburg mit. Allein zum Jahresende 2021 war das Personal des Teilkonzerns auf 20 569 gestutzt worden, binnen Jahresfrist ein Abbau von fast 10 Prozent - zuvor waren bereits im Corona-Rezessionsjahr 2020 zahlreiche Stellen gestrichen worden.