Die AUA hat ihren Linienflugbetrieb am 19. März eingestellt und hat seither nur mehr für Sonderflüge abgehoben. Die Airline hat in Österreich inzwischen 767 Millionen Euro an Staatshilfen beantragt. Das Unternehmen dürfte sich, sofern es die Corona-Krise übersteht, zudem deutlich verkleinern./nif/DP/men

(AWP)