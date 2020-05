Lufthansa-Tochter Brussels Airlines will rund 1000 Jobs streichen

(Ausführliche Fassung) - Die Lufthansa -Tochter Brussels Airlines will wegen des wirtschaftlichen Drucks in der Corona-Krise ein Viertel der Belegschaft einsparen - rund 1000 Stellen. Dies teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit. Wenig profitable oder unprofitable Strecken würden gestrichen, die Flotte werde um 30 Prozent reduziert.