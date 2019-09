Lufthansa-Tochter Eurowings in diesem Sommer pünktlicher

Die Fluggesellschaft Eurowings hat eine positive Bilanz für die Hauptreisezeit gezogen. In den vergangenen sechs Wochen seien 76 Prozent der Flüge pünktlich am Ziel angekommen, erklärte die Lufthansa -Tochter am Montag anlässlich des Ferien-Endes im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Zum Vorjahr bedeute das eine Steigerung um 13 Prozentpunkte.