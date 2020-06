Lufthansa-Tochter Eurowings fährt Flugprogramm ab Juli weiter hoch

Die Lufthansa-Tochter Eurowings spürt nach dem Tiefpunkt in der Corona-Krise eine "sprunghaft" anziehende Nachfrage und fährt ihr Flugangebot weiter hoch. Ab Juli will das Unternehmen wieder mehr als 100 Flugziele anbieten, wie es am Dienstag in Köln mitteilte. Im Juni sollen es erst 60 Ziele sein. Die Zahl der Flüge soll sich im Vergleich zum laufenden Monat im Juli auf 6000 in etwa verdreifachen, erklärte ein Sprecher. Dazu wolle Eurowings die Zahl der eingesetzten Flugzeuge von über 20 im Juni auf 30 bis 40 im Juli erhöhen.