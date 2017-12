Lufthansa und MTU bauen Triebwerkswartung in Polen auf

Die Lufthansa und der Münchner Triebwerksbauer MTU wollen ihren gemeinsamen Wartungsstandort in Polen aufbauen. MTU und die Lufthansa-Wartungssparte Lufthansa Technik hätten die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens EME Aero jetzt unterzeichnet, teilten beide Gesellschaften am Dienstag mit. Der genaue Ort stehe aber noch nicht fest, sagte eine MTU-Sprecherin. In dem Werk sollen die sogenannten Getriebefan-Triebwerke gewartet werden, wie sie bei den auf Spritsparen getrimmten Mittelstreckenjets Airbus A320neo und der Bombardier C-Serie zum Einsatz kommen.