Lufthansa will Preis für billigste Tickets auf 35 Euro anheben

Die Lufthansa wird bei der geplanten Erhöhung ihrer Ticketpreise konkreter. Im kommenden Jahr werde Europas grösste Fluggesellschaft den Preis der niedrigsten Tarifstufe von 29 Euro auf 35 Euro anheben, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag bei einer Konferenz des Weltluftfahrtverbands IATA in Madrid. Die Lufthansa hatte bereits Ende Oktober bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal angekündigt, bei den Ticketpreisen 2019 an der Preisschraube zu drehen.