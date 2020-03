Mit dieser Massnahme reagiert die LUKB auf die Verordnung des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Die GV wird neu am Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank in Luzern durchgeführt. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, den Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail über ihre Wahl zu instruieren.

tv/kw

(AWP)