LumX bestätigt Jahresverlust von 8,7 Mio USD - Kein Goodwill-Abschreiber

Den Bruttoertrag im Geschäftsjahr 2018 gibt LumX wie bereits Ende April mit 8,3 Millionen Dollar (VJ 12,8 Millionen) an. Beim Betriebsertrag (EBITDA) resultiert ein Verlust von 8,0 Millionen Dollar. Das Unternehmen beschäftigte Ende 2018 insgesamt 48 Personen (Vorjahr 51).

LumX hatte von der Schweizer Börse SIX im April einen Aufschub für die Vorlage der Geschäftszahlen bis Ende Mai erhalten. Als Grund nannte das Unternehmen damals "geplante Rekapitalisierungsmassnahmen".

Gegen Wertberichtigung

In der Meinungsverschiedenheit mit dem Auditor Ernst&Young hält LumX fest, dass die Annahmen der Werthaltigkeitsprüfungen adäquat begründet seien und die Wachstumsaussichten des Unternehmens reflektierten. Der Goodwill werde stark vom Wachstum der Fintech-Tochter LumRisk beeinflusst.

Das Wachstum und die Finanzierung von LumRisk zeigten, dass der Wert des Goodwills wiederhergestellt werden könne, so die Mitteilung. Deshalb bleibe der Verwaltungsrat bei seiner Entscheidung gegen eine Wertberichtigung.

Wie bereits am Freitag mitgeteilt, hat LumRisk in einer Finanzierungsrunde 7,5 Millionen Franken eingesammelt. Im Geschäftsjahr 2018 hatte LumRisk laut den Angaben Erträge in Höhe von 2,7 Millionen Dollar erzielt. Seit Anfang 2019 habe sich das Ertragswachstum deutlich beschleunigt und in der zweiten Jahreshälfte werde weiteres Wachstum erwartet.

Im Asset Management-Geschäft soll die Aufgabe des Bereichs Kollektive Anlagen in Kürze abgeschlossen werden. Dank der Restrukturierung erwarte LumX die Rückkehr des Bereichs in die Profitabilität im dritten Quartal 2019.

