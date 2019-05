Lumx-Fintech-Bereich sammelt in Finanzierungsrunde 7,5 Mio Fr. ein

Lumrisk, welches der Fintech-Bereich des Asset Managers Lumx (vormals Gottex), ist, hat in einer ersten Finanzierungsrunde bei professionellen Investoren 7,5 Millionen Franken eingesammelt durch die Ausgabe einer Wandelanleihe. Das Geld solle genutzt werden, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und vergangene Investitionen zu finanzieren, teilte Lumx am Mittwochabend in einem Communiqué mit.