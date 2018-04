Lumx schreibt weiterhin "rote Zahlen" - Keine Dividende

Der Verlust fällt mit 7,0 Millionen US-Dollar etwas geringer aus als der Fehlbetrag von 7,9 Millionen im Vorjahr. Der Bruttoertrag sank zwar um 28 Prozent auf 12,8 Millionen, doch auch die Kosten gingen um 17 Prozent zurück, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Auf das Ergebnis gedrückt hätten Wertberichtigungen im Umfang 2 Millionen.

Die ertragsgenerierenden Vermögen sind im vergangenen Jahr um deutliche 1,2 Milliarden stark auf 7,4 Milliarden US-Dollar angewachsen. Unterstützt wurde das Wachstum mit LumRisk-Produkten. Hier bietet das Unternehmen Lösungen im Bereich Risikomanagement an.

Lumx wird auch diesmal auf die Ausschüttung einer Dividende verzichten. Bereits in den vergangenen Jahren hatten die Anleger keine Zahlungen erhalten, letztmals war dies für das Geschäftsjahr 2009 geschehen.

Im laufenden Jahr will das Unternehmen mit LumRisk weiter wachsen. Zudem würden im zweiten Quartal aus dem Verkauf der Beteiligung an der HS Group weitere 2 Millionen US-Dollar in die Kasse fliessen, so die Mitteilung. Auch dürften sich aus den zuletzt am Markt gesehenen hohen Volatilitätsniveaus sowie mit der Aussicht auf eine Straffung in der Geldpolitik weltweit am Markt Opportunitäten für Lumx ergeben.

mk

(AWP)