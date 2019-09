LumX weist im ersten Halbjahr tieferen Verlust aus

Der Hedgefonds-Anbieter LumX hat im ersten Halbjahr 2019 erneut einen Verlust hinnehmen müssen. Unter dem Strich verblieb ein Reinverlust in Höhe von 3,9 Millionen US-Dollar nach einem Fehlbetrag in der Vorjahresperiode von 4,5 Millionen, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte.