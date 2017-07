Luxottica legt im ersten Halbjahr dank Europa-Geschäft zu

Der weltgrösste Brillenhersteller Luxottica hat sein Geschäft im ersten Halbjahr dank einer robusten Entwicklung in Europa insgesamt gesteigert. Der Umsatz stieg um 4,2 Prozent auf gut 4,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bei konstanten Währungskursen hätte das Plus nur 1,8 Prozent betragen.