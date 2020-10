Luxusgüterkonzern Kering schlägt sich wacker

Die Corona-Pandemie hat den französischen Luxusgüterkonzern Kering im dritten Quartal nicht mehr ganz so stark belastet wie noch im ersten Halbjahr. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent auf 3,72 Milliarden Euro ab, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mitteilte.