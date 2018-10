Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat seinen Umsatz weiter gesteigert. Im dritten Quartal des laufenden Jahres seien die Erlöse zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen mit Marken wie Louis Vuitton, Moet, Hennessy und Fendi am Dienstagabend in Paris mit. Schon das erste Halbjahr hatte das Unternehmen dank glänzender Geschäfte mit Uhren und Schmuck mit einem signifikanten Plus bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen./fba/edh