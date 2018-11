Machtkampf bei Telecom Italia kostet Chef Amos Genish den Posten

Im Machtkampf um den italienischen Telekommunikationskonzern Telecom Italia muss Vorstandschef Amos Genish nach gut einem Jahr schon wieder seinen Posten räumen. Seit Wochen hatte sich angedeutet, dass der Hedgefonds Elliott des streitbaren Investors Paul Singer am Stuhl von Genish sägt. Nun entschied der Verwaltungsrat per Mehrheitsbeschluss in dessen Sinne: Genish wird mit sofortiger Wirkung das Mandat entzogen, wie der Konzern am Dienstag in Rom mitteilte. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.