Macron fordert 14 Milliarden Dollar im Kampf gegen Krankheiten

Im Kampf gegen die tödlichen Krankheiten Malaria, Tuberkulose und Aids will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem grossen Gebertreffen 14 Milliarden US-Dollar (rund 12,7 Milliarden Euro) einsammeln. Die zweitägige Konferenz des Globalen Fonds zur Bekämpfung der drei Krankheiten wird am Mittwoch (15.00 Uhr) in der südostfranzösischen Stadt Lyon beginnen.