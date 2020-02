Maersk rechnet wegen Coronavirus mit schwachem Jahresstart

Der weltgrösste Reedereikonzern Maersk geht wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China von einem schwachen Start ins Geschäftsjahr 2020 aus. Der Ausbruch habe die Aussichten für das Jahr deutlich undurchsichtiger gemacht, teilte der dänische Schifffahrtsriese am Donnerstag bei der Bekanntgabe seiner Jahreszahlen in Kopenhagen mit.