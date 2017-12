Maersk will nach Übernahme 350 bis 400 Millionen Dollar einsparen

Nach der Übernahme der Reederei Hamburg Süd will der Schifffahrtskonzern Maersk ab 2019 jährliche Einsparungen von 350 bis 400 Millionen US-Dollar realisieren. Die Kosten würden vor allem durch die Integration und Optimierung der Netzwerke und standardisierte Beschaffung sinken, teilte Maersk am Donnerstagabend in Kopenhagen mit.