MAN: Synthetisches Erdgas senkt Treibhausgas-Emissionen deutlich

Klimaneutral hergestelltes synthetisches Erdgas kann aus Sicht des Motorenherstellers MAN den Ausstoss von Treibhausgas in der Schifffahrt erheblich senken. Messungen an Bord des Containerschiffes "Elbblue" hätten ergeben, dass schon bei 50-prozentiger SNG-Befüllung die entsprechenden Emissionen im Vergleich zum ausschliesslichen Betrieb mit herkömmlichem Flüssiggas (LNG) um 27 Prozent reduziert seien, teilte die MAN-Tochter Energy Solutions am Mittwoch in Augsburg mit. Im ausschliesslichen Betrieb mit SNG sei bei modernen Schiffen eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um mindestens 80 Prozent zu erwarten.