Die Warenhauskette Manor spannt in der Westschweiz mit dem Schweizer Ableger der französischen Handelsgruppe Fnac Darty zusammen. Im Rahmen der Partnerschaft will Fnac Suisse in verschiedenen Manor-Warenhäusern Shop-in-Shop-Filialen eröffnen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Auch im Online-Angebot ist eine Zusammenarbeit bei Unterhaltungselektronik, Büchern und Tonträgern geplant.