Marke Volkswagen liefert im November mehr Fahrzeuge aus

Der Volkswagen -Konzern macht trotz einer schwächeren weltweiten Autonachfrage bei seinen Verkäufen weiter Boden gut. Im November lieferte der Konzern mit seiner Marke Volkswagen weltweit 586 400 Fahrzeuge aus und damit 3,9 Prozent mehr als im schwachen Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Damit liegt VW auf Jahressicht nun fast wieder gleichauf mit dem Vorjahreszeitraum, in den ersten elf Monaten beträgt das Minus bei 5,66 Millionen Auslieferungen nun nur noch 0,7 Prozent.